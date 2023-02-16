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Сегодня, 08:48

«Баффало» в гостях разгромил «Анахайм»

Виктория Кравченко
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«Баффало» разгромил «Анахайм» (7:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отметились Тайсон Джост, Тейдж Томпсон, Пейтон Кребс, Кейси Миттельштадт, Алекс Так, Земгус Гиргенсонс и Дилан Козенс.

У хозяев отличились Кевин Шаттенкирк и Кэм Фаулер, оформивший дубль.

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«Анахайм» — «Баффало» — 3:7 (0:2, 3:2, 0:3)

Голы: Джост — 5 (Далин, Йокихарью), 6:08 — 0:1. Томпсон — 36 (бол., Далин, Скиннер), 15:58 — 0:2. Шаттенкирк — 1 (Зеграс, Грант), 26:37 — 1:2. Фаулер — 8 (Куликов, Строум), 27:48 — 2:2. Фаулер — 9 (Грант, Шаттенкирк), 33:08 — 3:2. Кребс — 8 (Куинн, Клэйг), 33:43 — 3:3. Миттельштадт — 9 (Кребс, Самуэльссон), 38:03 — 3:4. Так — 25 (Козенс, Окпосо), 46:13 — 3:5. Гиргенсонс — 6 (Куинн, Джост), 51:46 — 3:6. Козенс — 19 (Так, Миттельштадт), 58:53 — 3:7.

Вратари: Достал — Комри.

Штраф: 24 — 18.

Броски: 22 (3+9+10) — 44 (19+12+13).

Наши: Куликов (21.53/3/-1) — Любушкин (14.55/0/0).

16 февраля. Анахайм. Honda Center. 15 165 зрителей.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Баффало Сэйбрз
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2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 56 28 28 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 54 16 38 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 40 13 85
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 57 27 30 60
5 Баффало 53 27 26 58
6 Детройт 53 25 28 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 54 23 31 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 54 34 20 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 55 17 38 40
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16.02 03:00
Торонто – Чикаго
 5 : 2
16.02 05:00
Аризона – Тампа-Бэй
 1 : 0 Б
16.02 05:30
Миннесота – Колорадо
 2 : 3
16.02 05:30
Эдмонтон – Детройт
 4 : 5 Б
16.02 06:00
Анахайм – Баффало
 3 : 7
16.02 06:00
Ванкувер – Рейнджерс
4 : 6
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Леон Драйзайтль

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Никита Кучеров

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Джейк Эттингер

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