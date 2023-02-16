Панарин первая звезда матча «Ванкувер» — «Рейнджерс», Кузьменко — вторая

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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ протии «Ванкувера» (6:4).

31-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка.

Второй звездой встречи стал российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Он набрал 2 (1+1) очка.

Третья звезда — форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, он отметился дублем.