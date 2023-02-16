Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт выразил соболезнования Александру Овечкину
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт выразил соболезнования капитану команду Александру Овечкину, у которого скончался отец.
«Все в команде знают о том, что происходит. Алекс отправил сообщение игрокам и руководству, чтобы сообщить нам об этом. Это очень грустная новость. Мы соболезнуем ему и молимся за него и его семью.
С отцом у сына всегда особые отношения. Часто именно твой отец приводит тебя в спорт, когда ты еще маленький ребенок. Эта связь объединяет вас на протяжении всей жизни. Это просто грустный день, тяжелый день.
Я слышал несколько историй о его отце. Меня не было здесь, когда его отец был рядом, но просто знаю несколько историй о том, как ему нравилось быть на тренировочной базе и как он любил быть с командой и игроками», — цитирует Лавиолетта RMNB.
15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.
Сообщалось, что 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование.
14 февраля российский хоккеист временно покинул расположение «Вашингтона».
|16.02
|03:00
|
Торонто – Чикаго
|5 : 2
|16.02
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|1 : 0 Б
|16.02
|05:30
|
Миннесота – Колорадо
|2 : 3
|16.02
|05:30
|
Эдмонтон – Детройт
|4 : 5 Б
|16.02
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|3 : 7
|16.02
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|4 : 6