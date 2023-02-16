Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт выразил соболезнования Александру Овечкину

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт выразил соболезнования капитану команду Александру Овечкину, у которого скончался отец.

«Все в команде знают о том, что происходит. Алекс отправил сообщение игрокам и руководству, чтобы сообщить нам об этом. Это очень грустная новость. Мы соболезнуем ему и молимся за него и его семью.

С отцом у сына всегда особые отношения. Часто именно твой отец приводит тебя в спорт, когда ты еще маленький ребенок. Эта связь объединяет вас на протяжении всей жизни. Это просто грустный день, тяжелый день.

Я слышал несколько историй о его отце. Меня не было здесь, когда его отец был рядом, но просто знаю несколько историй о том, как ему нравилось быть на тренировочной базе и как он любил быть с командой и игроками», — цитирует Лавиолетта RMNB.

15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Сообщалось, что 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование.

14 февраля российский хоккеист временно покинул расположение «Вашингтона».