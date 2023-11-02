«Анахайм» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» и «Аризона» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла на «Хонда Центре» в Анахайме и завершилась победой хозяев — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский защитник Павел Минтюков отметился одной голевой передачей. Теперь на его счету в этом сезоне 7 (1+6) очков.

«Анахайм» набрал 12 очков и поднялся на 6-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 8-й строчке — 9 очков.

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