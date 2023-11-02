В ночь на 3 ноября «Коламбус» на своем льду сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в пятницу в городе Коламбус на «Нэшнуайд-арене». Начало — в 02.00 по московскому времени.

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«Блю Джэкетс» с 8 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Лайтнинг» с 11 баллами располагаются на пятой строчке в Атлантическом дивизионе.

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