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Сегодня, 20:00

«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Тампа-Бэй» начнется в 02.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты «Тампы-Бэй».
Фото USA Today Sports

В ночь на 3 ноября «Коламбус» на своем льду сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в пятницу в городе Коламбус на «Нэшнуайд-арене». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Тампа-Бэй» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями встречи НХЛ с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Блю Джэкетс» с 8 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Лайтнинг» с 11 баллами располагаются на пятой строчке в Атлантическом дивизионе.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 9 7 2 14
2 Каролина 10 6 4 12
3 Нью-Джерси 8 5 3 11
4 Айлендерс 8 4 4 10
5 Вашингтон 8 4 4 9
6 Филадельфия 10 4 6 9
7 Коламбус 9 3 6 8
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 17
2 Детройт 10 6 4 13
3 Монреаль 9 5 4 12
4 Торонто 9 5 4 11
5 Тампа-Бэй 9 4 5 11
6 Баффало 10 5 5 10
7 Флорида 8 4 4 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 9 7 2 14
2 Даллас 8 6 2 13
3 Виннипег 9 4 5 10
4 Аризона 9 4 5 9
5 Нэшвилл 9 4 5 8
6 Миннесота 9 3 6 8
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 9 1 19
2 Ванкувер 9 6 3 13
3 Лос-Анджелес 9 5 4 12
4 Анахайм 10 6 4 12
5 Сиэтл 10 3 7 8
6 Эдмонтон 8 2 6 5
7 Калгари 10 2 8 5
8 Сан-Хосе 9 0 9 1
Результаты / календарь
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29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
2.11 02:00
Филадельфия – Баффало
 2 : 5
2.11 03:30
Калгари – Даллас
 3 : 4
2.11 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 4 : 1
2.11 05:00
Анахайм – Аризона
 4 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 8 18
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 9 16
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 9 15
И Г
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 10 9
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 10 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 10 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

2 1.51
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