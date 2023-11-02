«Анахайм» в овертайме обыграл «Аризону». Минтюков сделал голевую передачу
«Анахайм» переиграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Дакс» одержали пятую победу подряд.
Российский защитник Павел Минтюков отметился одной голевой передачей. Теперь на его счету в этом сезоне 7 (1+6) очков.
«Анахайм» набрал 12 очков и поднялся на 6-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 8-й строчке — 9 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Аризона» — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Терри — 3 (бол.), 3:46 — 1:0. Терри — 4 (бол., Минтюков, Фаулер), 9:35 — 2:0. Крауз — 1 (Мозер, Бьюгстад), 11:41 — 2:1. Кули — 1 (Мозер, О`Брайен), 14:51 — 2:2. Крауз — 2 (Маччелли, Вялимяки), 34:25 — 2:3. Карлссон — 3 (Терри, Гудас), 44:01 — 3:3. Терри — 5 (Мактавиш), 63:27 — 4:3.
Вратари: Достал — Веймелка.
Штраф: 15 — 25.
Броски: 29 (6+11+10+2) — 35 (9+12+13+1).
Наши: Любушкин (18.06/1/0), Минтюков (20.01/1/+1) — -.
2 ноября. Анахайм. Honda Center. 14894 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|10
|4
|6
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Баффало
|10
|5
|5
|10
|7
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|9
|7
|2
|14
|2
|Даллас
|8
|6
|2
|13
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Аризона
|9
|4
|5
|9
|5
|Нэшвилл
|9
|4
|5
|8
|6
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Ванкувер
|9
|6
|3
|13
|3
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|2.11
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|2 : 5
|2.11
|03:30
|
Калгари – Даллас
|3 : 4
|2.11
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|4 : 1
|2.11
|05:00
|
Анахайм – Аризона
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|9
|16
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|9
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|2
|1.51