Просветов признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Сент-Луис»

Российский голкипер «Колорадо» Иван Просветов признан третьей звездой матча с «Сент-Луисом» (4:1).

Просветов отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Первой звездой матча стал нападающий Микко Рантанен, который отличился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Второй звездой стал нападающий Росс Колтон, который открыл счет в матче.

«Колорадо» набрали 14 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 12-й строчке — 7 очков.