Дементьев: «Продолжительная голевая серия Овечкина — это абсолютно нормально»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал голевую серию российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Продолжительная голевая серия Александра — это абсолютно нормально. Удивление вызывало, когда он не забивал. Можно ли теперь быть уверенным, что Саша непременно догонит Гретцки? Время покажет, мы будем ждать. Главное, чтобы его команда попала в плей-офф и у Овечкина было больше матчей, в которых бы он смог проявить себя в полной мере», — приводит RT слова Дементьева.

Вчера Овечкин забил в шестом матче НХЛ подряд. Ему удалось выдать такую результативную серию впервые за пять лет.