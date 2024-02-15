Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:00

«Аризона» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция игры «Аризона» — «Миннесота» начнется в 05.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Аризона» в городе Темпе на территории «Маллетт-арена» примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ утром 15 февраля. Игра начнется в 05.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Аризона» — «Миннесота» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Начало в 05.30 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния НХЛ в матч-центре «СЭ».

«Койотс» занимают 13-е место с 50 очками в турнирной таблице Западной конференции после 51 матча. «Уайлд» идут на 12-й строчке на Западе с 53 баллами на Западе после 52 встреч.

В составе «Миннесоты» выступает нападающий Кирилл Капризов. В текущем сезоне 26-летний хоккеист провел 45 матчей в регулярке НХЛ и набрал 49 (20+29) очков при показателе полезности «+5».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Миннесота Уайлд
0
Читайте также
Валиева не примет участие в весеннем туре команды Тутберидзе
Названы самые крепкие пары российского спорта
Причиной смерти девочки во время лечения зубов могла стать большая доза наркоза
Путин положительно оценил работу МЧС России
Рогов сообщил, что в районе Работина военные ВСУ сдались в плен
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге сменил владельца
Популярное видео
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дементьев: «Продолжительная голевая серия Овечкина — это абсолютно нормально»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 53 34 19 71
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 54 29 25 64
4 Нью-Джерси 52 27 25 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 52 23 29 54
7 Питтсбург 49 23 26 53
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 32 21 74
2 Флорида 52 33 19 70
3 Тампа-Бэй 54 29 25 63
4 Торонто 51 27 24 62
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 53 22 31 52
7 Баффало 52 23 29 50
8 Оттава 49 22 27 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 33 20 72
2 Колорадо 54 33 21 70
3 Виннипег 50 31 19 67
4 Сент-Луис 52 28 24 58
5 Нэшвилл 53 27 26 56
6 Миннесота 52 24 28 53
7 Аризона 51 23 28 50
8 Чикаго 53 14 39 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 49 31 18 63
4 Лос-Анджелес 50 24 26 58
5 Калгари 53 25 28 55
6 Сиэтл 53 22 31 54
7 Анахайм 52 18 34 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
31.01
1.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
15.02 03:30
Питтсбург – Флорида
 - : -
15.02 03:30
Виннипег – Сан-Хосе
 - : -
15.02 05:30
Аризона – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 90
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 54 87
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 77
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 52 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 34
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 1 2
Новости
RSS RSS
Все новости