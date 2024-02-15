«Аризона» в городе Темпе на территории «Маллетт-арена» примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ утром 15 февраля. Игра начнется в 05.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Аризона» — «Миннесота» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Начало в 05.30 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния НХЛ в матч-центре «СЭ».

«Койотс» занимают 13-е место с 50 очками в турнирной таблице Западной конференции после 51 матча. «Уайлд» идут на 12-й строчке на Западе с 53 баллами на Западе после 52 встреч.

В составе «Миннесоты» выступает нападающий Кирилл Капризов. В текущем сезоне 26-летний хоккеист провел 45 матчей в регулярке НХЛ и набрал 49 (20+29) очков при показателе полезности «+5».

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