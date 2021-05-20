Алексей Бадюков: «800-я шайба для Овечкина сейчас не важна»

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал 800-ю шайбу в карьере нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Думаю, что в ближайшее время кто-то достигнет такого результата, есть игроки способные. Ну а что касается Александра, то 800-я шайба для него сейчас неважна. «Бостон» в серии проигрывает «Вашингтону» — вот это первоочередно для него. Ему не до юбилеев, как говорится, идет плей-офф, а обычно в плей-офф о личной статистке думают в меньшей степени», — сказал «СЭ» Бадюков.

«Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ проиграл «Бостону» (2:3 2ОТ, 1-2).

(Елизавета Денисова)