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Форвард «Колорадо» Маккиннон повторил достижение Каменского 24-летней давности

09:58
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отличился хет-триком во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (6:3).

25-летний канадец забил три шайбы в одном матче Кубка Стэнли впервые в карьере. Кроме того, он повторил достижение российского нападающего Валерия Каменского, став первым игроком «Эвеланш» с 1997 года, кому удалось сделать хет-трик в игре плей-офф.

«Колорадо» ведет в серии с «Сент-Луисом» — 2-0.

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