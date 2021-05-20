Форвард «Колорадо» Маккиннон повторил достижение Каменского 24-летней давности
09:58
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отличился хет-триком во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (6:3).
25-летний канадец забил три шайбы в одном матче Кубка Стэнли впервые в карьере. Кроме того, он повторил достижение российского нападающего Валерия Каменского, став первым игроком «Эвеланш» с 1997 года, кому удалось сделать хет-трик в игре плей-офф.
Nathan MacKinnon scored the first playoff hat trick of his NHL career and first by an @Avalanche player in over 24 years. #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/sSRkuWx8lp pic.twitter.com/aCHlJPJLID— NHL Public Relations (@PR_NHL) May 20, 2021
«Колорадо» ведет в серии с «Сент-Луисом» — 2-0.
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