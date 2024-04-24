Задоров забросил первую шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Ванкувер» отыграл одну шайбу во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла». Счет стал 1:3.

На 16-й минуте второго периода шайбу забросил российский защитник Никита Задоров. Для него это первый гол в этом плей-офф.

Всего на его счету 5 голов и 8 голевых передач в 41 матче Кубка Стэнли за карьеру.