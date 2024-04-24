Маккиннон вышел на четвертое место по количеству голевых передач за «Колорадо» в плей-офф

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отдал результативную передачу во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» — 4:2.

Канадец записал на свой счет 58-й ассист в Кубке Стэнли. Он обошел Питера Штястны (57) и единолично занял четвертое место по количеству результативных передач за карьеру в «Колорадо» в плей-офф НХЛ.

Первое место в списке по этому показателю занимает Джо Сакик (104), второе — Петер Форсберг (101), третье — Микко Рантанен (59).