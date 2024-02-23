Овечкин стал девятым игроком за 50 лет с серией из 10 матчей с очками в возрасте 38 лет и старше

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Тампой» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Результативная серия форварда составляет 10 матчей. Серия хоккеиста началась 25 января в матче с «Колорадо» (2:6). В 10 играх Овечкин набрал 14 (8+6) очков.

Россиянин стал девятым игроком, который показал результативную серию из 10 и более матчей за последние 50 лет в возрасте 38 лет и старше. Ранее такой результат показали Дэйв Кеон, Сергей Гончар (сезон-2012/13 в составе «Оттавы»), Мартен Сен-Луи — по 10 игр, Фил Эспозито, Адам Оутс, Стив Айзерман и Никлас Лидстрем — по 11 игр, и Бретт Халл — 12 матчей с очками.

Всего в этом сезоне 38-летний россиянин набрал 42 (16+26) очка в 52 играх.