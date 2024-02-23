Овечкин впервые с 2018-го продлил результативную серию до 10 матчей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Тампой» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Результативная серия форварда составляет 10 матчей. Это лучший результат Овечкина с 2018 года.

Серия хоккеиста началась 25 января в матче с «Колорадо» (2:6). В 10 играх Овечкин набрал 14 (8+6) очков. Его личный рекорд — 14 матчей в сезоне-2018/19, в которых Овечкин набрал 23 (17+6) очка.

Всего в этом сезоне 38-летний россиянин набрал 42 (16+26) очка в 52 играх.