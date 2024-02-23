«Торонто» победил «Вегас», Барбашев сделал голевой пас

«Торонто» на выезде обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

Нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забил один гол. По 2 очка набрали Макс Доми, Митчелл Марнер и Понтус Хольмберг. У хозяев две голевые передачи сделал Ши Теодор, одна результативная передача на счету Ивана Барбашева.

«Торонто» одержал 6-ю победу подряд. Команда с 72 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вегас» с 70 очками — на 5-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Торонто» — 3:7 (0:4, 1:2, 2:1)

Голы: Маккейб — 6, 10:00 — 0:1. Кампф — 5 (Ривз), 11:10 — 0:2. Таварес — 17 (Робертсон, Макманн), 14:20 — 0:3. Доми — 6 (Нюландер, Бертуцци), 16:11 — 0:4. Карлссон — 19 (Маршессо, Теодор), 20:51 — 1:4. Доми — 7 (Бенуа, Марнер), 31:44 — 1:5. Хольмберг — 3, 35:36 — 1:6. Маршессо — 29 (Теодор, Бриссон), 40:59 — 2:6. Амадио — 10 (Барбашев, Стивенсон), 41:25 — 3:6. Мэттьюс — 52 (Хольмберг, Марнер), 50:35 — 3:7.

Вратари: Хилл (Томпсон, 14:20) — Джонс.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (14+5+7) — 43 (23+10+10).

Наши: Барбашев (16.34/0/-1) — -.

23 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18188 зрителей.