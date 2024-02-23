«Торонто» победил «Вегас», Барбашев сделал голевой пас
«Торонто» на выезде обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.
Нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забил один гол. По 2 очка набрали Макс Доми, Митчелл Марнер и Понтус Хольмберг. У хозяев две голевые передачи сделал Ши Теодор, одна результативная передача на счету Ивана Барбашева.
«Торонто» одержал 6-ю победу подряд. Команда с 72 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Вегас» с 70 очками — на 5-й строчке «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Торонто» — 3:7 (0:4, 1:2, 2:1)
Голы: Маккейб — 6, 10:00 — 0:1. Кампф — 5 (Ривз), 11:10 — 0:2. Таварес — 17 (Робертсон, Макманн), 14:20 — 0:3. Доми — 6 (Нюландер, Бертуцци), 16:11 — 0:4. Карлссон — 19 (Маршессо, Теодор), 20:51 — 1:4. Доми — 7 (Бенуа, Марнер), 31:44 — 1:5. Хольмберг — 3, 35:36 — 1:6. Маршессо — 29 (Теодор, Бриссон), 40:59 — 2:6. Амадио — 10 (Барбашев, Стивенсон), 41:25 — 3:6. Мэттьюс — 52 (Хольмберг, Марнер), 50:35 — 3:7.
Вратари: Хилл (Томпсон, 14:20) — Джонс.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 26 (14+5+7) — 43 (23+10+10).
Наши: Барбашев (16.34/0/-1) — -.
23 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18188 зрителей.
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|1
|Рейнджерс
|57
|38
|19
|79
|2
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|34
|22
|73
|3
|Филадельфия
|57
|30
|27
|67
|4
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|55
|26
|29
|60
|5
|Нью-Джерси
|56
|28
|28
|60
|6
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|56
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|И
|В
|П
|О
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|58
|34
|24
|80
|2
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|37
|20
|78
|3
|Торонто
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|32
|24
|72
|4
|Детройт
|56
|30
|26
|66
|5
|Тампа-Бэй
|58
|30
|28
|65
|6
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|25
|31
|54
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|57
|22
|35
|52
|8
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|54
|24
|30
|51
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|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|34
|24
|76
|2
|Колорадо
|58
|35
|23
|75
|3
|Виннипег
|54
|34
|20
|73
|4
|Сент-Луис
|56
|30
|26
|62
|5
|Нэшвилл
|57
|30
|27
|62
|6
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|56
|26
|30
|58
|7
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|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|57
|15
|42
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|59
|37
|22
|80
|2
|Вегас
|57
|32
|25
|70
|3
|Эдмонтон
|53
|33
|20
|68
|4
|Лос-Анджелес
|55
|28
|27
|66
|5
|Сиэтл
|56
|24
|32
|59
|6
|Калгари
|57
|27
|30
|59
|7
|Анахайм
|56
|20
|36
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|23.02
|03:00
|
Питтсбург – Монреаль
|4 : 1
|23.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 5
|23.02
|03:00
|
Оттава – Даллас
|4 : 1
|23.02
|03:00
|
Детройт – Колорадо
|2 : 1 ОТ
|23.02
|03:00
|
Каролина – Флорида
|1 : 0
|23.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|23.02
|04:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|4 : 0
|23.02
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 2 ОТ
|23.02
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|5 : 2
|23.02
|06:00
|
Вегас – Торонто
|3 : 7
|23.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|95
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|58
|93
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|85
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|57
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|58
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97