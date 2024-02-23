«Сиэтл» обыграл «Ванкувер», Макканн набрал 4 очка

«Сиэтл» дома победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев 4 (1+3) очка набрал Джаред Макканн, 3 (2+1) очка на счету Джордана Эберле. У гостей голы забивали Сэм Лафферти и Джей Ти Миллер.

«Сиэтл» набрал 59 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Ванкувер» потерпел 4-е поражение подряд. «Кэнакс» лидируют на «Западе» — 80 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Ванкувер» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Миллер — 29 (Майерс, Босер), 4:34 — 0:1. Данн — 9 (Маккэн, Бураковски), 13:22 — 1:1. Маккэн — 25 (бол.), 20:21 — 2:1. Лафферти — 11 (Сутер, Блюгерс), 24:57 — 2:2. Шульц — 5 (Дюмулин, Эберле), 33:29 — 3:2. Эберле — 11 (Маккэн, Шульц), 34:40 — 4:2. Эберле — 12 (п.в., Маккэн), 57:51 — 5:2.

Вратари: Грубауэр — Демко (55:43 — 57:51).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 31 (9+12+10) — 21 (5+7+9).

Наши: — - Задоров (15.11/0/-2), Михеев (7.07/0/-1).

23 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.