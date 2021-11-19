«Ахахайм» проиграл «Каролине» и прервал победную серию из восьми матчей
«Каролина» одержала победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счетом 2:1.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Итан Бир и Сет Джарвис. У хозяев единственная шайба на счету Троя Терри.
Таким образом, у «Анахайма» прервалась серия из восьми побед подряд.
После этой игры «Каролина» набрала 27 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с 23 очками остался на третьей позиции в Западной.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Каролина» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бир — 1 (Нечас), 4:44 — 0:1. Терри — 12 (Хенрик, Гетцлаф), 11:03 — 1:1. Джарвис — 3, 49:34 — 1:2.
Нереализованный буллит: Джарвис (Каролина), 41:20.
Вратари: Гибсон (58:17) — Андерсен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (17+9+6) — 31 (11+12+8).
Наши: — - Свечников (17.36/2/+1).
19 ноября. Анахайм. Honda Center.
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