«Ахахайм» проиграл «Каролине» и прервал победную серию из восьми матчей

«Каролина» одержала победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счетом 2:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Итан Бир и Сет Джарвис. У хозяев единственная шайба на счету Троя Терри.

Таким образом, у «Анахайма» прервалась серия из восьми побед подряд.

После этой игры «Каролина» набрала 27 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с 23 очками остался на третьей позиции в Западной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Каролина» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бир — 1 (Нечас), 4:44 — 0:1. Терри — 12 (Хенрик, Гетцлаф), 11:03 — 1:1. Джарвис — 3, 49:34 — 1:2.

Нереализованный буллит: Джарвис (Каролина), 41:20.

Вратари: Гибсон (58:17) — Андерсен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (17+9+6) — 31 (11+12+8).

Наши: — - Свечников (17.36/2/+1).

19 ноября. Анахайм. Honda Center.