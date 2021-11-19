«Вегас» обыграл «Детройт», Дадонов отметился результативной передачей

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 5:2.

В составе «Голден Найтс» дубль на счету Зака Уайтклауда, еще по шайбе забросили Николас Хэг с передачи Евгения Дадонова, Пол Коттер и Рейли Смит. «Ред Уингз» ответили точными бросками Дживани Смита и Джо Велено. Перед третьим периодом гости заменили вратаря Томаса Грайсса на Алекса Недельковича.

После этого матча «Вегас» с 20 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Детройт» с 18 очками — на девятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Детройт» — 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)

Голы: Хэг — 3 (Дадонов, Пьетранджело), 23:31 — 1:0. Уайтклауд — 1 (Стоун, Хауден), 25:56 — 2:0. Смит — 1 (Ларкин, Фаббри), 30:19 — 2:1. Уайтклауд — 2 (Руа), 32:32 — 3:1. Коттер — 2 (Колесар), 39:06 — 4:1. Смит — 6 (Янмарк, Лешишин), 45:19 — 5:1. Велено — 2 (Ганье), 58:34 — 5:2.

Вратари: Ленер — Грайсс (Неделькович, 40:00).

Штраф: 7 — 9.

Броски: 32 (8+14+10) — 28 (13+8+7).

Наши: Дадонов (16.40/3/+2) — Наместников (13.07/2/-1).

19 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.