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Сегодня, 08:33

Афанасьев набрал два очка и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла»

Сергей Разин
корреспондент
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Чикаго Вулвз» со счетом 3:1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи, форвард Федор Свечков сделал результативную передачу.

В текущем сезоне 23-летний Афанасьев провел 41 матч в АХЛ, в которых набрал 41 (21+20) очко. У 20-летнего Свечкова 30 (12+18) очков в 41 матче.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Рейнджерс 52 33 19 69
2 Каролина 50 29 21 63
3 Филадельфия 52 27 25 60
4 Айлендерс 51 22 29 56
5 Питтсбург 48 23 25 53
6 Нью-Джерси 49 25 24 53
7 Вашингтон 49 22 27 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 32 19 73
2 Флорида 51 32 19 68
3 Торонто 49 26 23 60
4 Тампа-Бэй 52 27 25 59
5 Детройт 50 26 24 58
6 Монреаль 50 21 29 50
7 Баффало 50 22 28 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 31 20 68
2 Колорадо 52 32 20 68
3 Виннипег 49 30 19 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Миннесота 51 23 28 51
7 Аризона 49 23 26 49
8 Чикаго 52 14 38 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 51 34 17 73
2 Вегас 52 31 21 68
3 Эдмонтон 47 30 17 61
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Калгари 51 24 27 53
6 Сиэтл 50 21 29 52
7 Анахайм 51 18 33 38
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10.02 04:00
Миннесота – Питтсбург
 3 : 2
10.02 04:30
Чикаго – Рейнджерс
3 : 4 ОТ
10.02 06:00
Анахайм – Эдмонтон
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10.02 21:00
Монреаль – Даллас
 - : -
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Детройт – Ванкувер
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10.02 21:00
Айлендерс – Калгари
 - : -
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Баффало – Сент-Луис
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Торонто

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Флорида

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Бостон

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Луи Доминге

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