Афанасьев набрал два очка и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Чикаго Вулвз» со счетом 3:1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи, форвард Федор Свечков сделал результативную передачу.

В текущем сезоне 23-летний Афанасьев провел 41 матч в АХЛ, в которых набрал 41 (21+20) очко. У 20-летнего Свечкова 30 (12+18) очков в 41 матче.