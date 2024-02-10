Чибриков забросил 14-ю шайбу за фарм-клуб «Виннипега» в АХЛ

«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов уступила «Гранд-Рэпидс» со счетом 3:4.

В составе фарм-клуба «Виннипега» форвард Никита Чибриков забросил шайбу и реализовал буллит.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 41 матч в АХЛ, в которых набрал 32 (14+18) очка.