«Эдмонтон» победил «Анахайм», Макдэвид оформил ассистентский хет-трик
«Эдмонтон» на выезде победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У гостей ассистентский хет-трик оформил Коннор Макдэвид — канадец набрал 71 (21+50) очко в 45 играх. Три гола у «Ойлерз» забил Эвандер Кейн.
«Эдмонтон» трижды отыгрывался в счете по ходу встречи. «Ойлерз» набрали 61 очко и занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Анахайм» с 38 очками — на 14-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
Голы: Фаулер — 3 (бол., Ватрано, Хенрик), 18:40 — 1:0. Кейн — 16 (Перри), 29:11 — 1:1. Строум — 7 (Карлссон, Хенрик), 29:40 — 2:1. Кейн — 17 (Драйзайтль, Кулак), 32:51 — 2:2. Строум — 8 (бол., Ватрано, Фаулер), 43:20 — 3:2. Хаймэн — 32 (Макдэвид), 48:41 — 3:3. Драйзайтль — 23 (бол., Макдэвид, Бушар), 50:09 — 3:4. Кейн — 18 (п.в., Райан, Макдэвид), 58:50 — 3:5.
Вратари: Гибсон (Достал, 40:00, 58:05 — 58:50) — Пикар (6:29 — 7:17).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (13+2+12) — 32 (9+12+11).
Наши: Любушкин (19.42/0/-1) — -.
10 февраля. Анахайм. Honda Center. 17489 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|69
|2
|Каролина
|50
|29
|21
|63
|3
|Филадельфия
|52
|27
|25
|60
|4
|Айлендерс
|51
|22
|29
|56
|5
|Питтсбург
|48
|23
|25
|53
|6
|Нью-Джерси
|49
|25
|24
|53
|7
|Вашингтон
|49
|22
|27
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|32
|19
|73
|2
|Флорида
|51
|32
|19
|68
|3
|Торонто
|49
|26
|23
|60
|4
|Тампа-Бэй
|52
|27
|25
|59
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Монреаль
|50
|21
|29
|50
|7
|Баффало
|50
|22
|28
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|31
|20
|68
|2
|Колорадо
|52
|32
|20
|68
|3
|Виннипег
|49
|30
|19
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Миннесота
|51
|23
|28
|51
|7
|Аризона
|49
|23
|26
|49
|8
|Чикаго
|52
|14
|38
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|51
|34
|17
|73
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Эдмонтон
|47
|30
|17
|61
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|53
|6
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|7
|Анахайм
|51
|18
|33
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|10.02
|04:00
|
Миннесота – Питтсбург
|3 : 2
|10.02
|04:30
|
Чикаго – Рейнджерс
|3 : 4 ОТ
|10.02
|06:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|3 : 5
|10.02
|21:00
|
Монреаль – Даллас
|- : -
|10.02
|21:00
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|10.02
|21:00
|
Айлендерс – Калгари
|- : -
|10.02
|21:00
|
Баффало – Сент-Луис
|- : -
|10.02
|23:30
|
Бостон – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|87
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|52
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|41
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|51
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|19
|1.89