«Эдмонтон» победил «Анахайм», Макдэвид оформил ассистентский хет-трик

«Эдмонтон» на выезде победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У гостей ассистентский хет-трик оформил Коннор Макдэвид — канадец набрал 71 (21+50) очко в 45 играх. Три гола у «Ойлерз» забил Эвандер Кейн.

«Эдмонтон» трижды отыгрывался в счете по ходу встречи. «Ойлерз» набрали 61 очко и занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Анахайм» с 38 очками — на 14-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

Голы: Фаулер — 3 (бол., Ватрано, Хенрик), 18:40 — 1:0. Кейн — 16 (Перри), 29:11 — 1:1. Строум — 7 (Карлссон, Хенрик), 29:40 — 2:1. Кейн — 17 (Драйзайтль, Кулак), 32:51 — 2:2. Строум — 8 (бол., Ватрано, Фаулер), 43:20 — 3:2. Хаймэн — 32 (Макдэвид), 48:41 — 3:3. Драйзайтль — 23 (бол., Макдэвид, Бушар), 50:09 — 3:4. Кейн — 18 (п.в., Райан, Макдэвид), 58:50 — 3:5.

Вратари: Гибсон (Достал, 40:00, 58:05 — 58:50) — Пикар (6:29 — 7:17).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (13+2+12) — 32 (9+12+11).

Наши: Любушкин (19.42/0/-1) — -.

10 февраля. Анахайм. Honda Center. 17489 зрителей.