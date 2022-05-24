42-летний форвард «Флориды» Торнтон впервые сыграет в текущем плей-офф НХЛ

Форвард «Флориды» Джо Торнтон примет участие в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы».

Для 42-летнего канадца это первая игра в текущем плей-офф. В 34 матчах регулярного сезона он набрал 10 (5+5) очков.

Счет в серии 3-0 в пользу «Тампы». Четвертый матч пройдет 24 мая и начнется в 2:00 мск.