Василевский и Бобровский выйдут с первых минут четвертого матча серии «Тампа» — «Флорида»

«Тампа» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ встретится с «Флоридой».

С первых минут в воротах «Лайтнинг» сыграет Андрей Василевский. В первом звене выйдет форвард Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачев — в третьем звене.

У «Пантерз» в воротах сыграет Сергей Бобровский, форвард Максим Мамин — в первом звене.

Счет в серии 3-0 в пользу «Тампы». Четвертый матч пройдет сегодня, 24 мая и начнется в 2:00 мск.