27-летний Пол в седьмом матче серии против «Торонто» забросил дебютную шайбу в плей-офф

Форвард «Тампы» Ник Пол отличился в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».

27-летний канадец забросил шайбу на 19-й минуте и открыл счет во встрече. Для Пола это дебютная шайба в плей-офф за свою карьеру.

На данный момент на счету Пола 3 (1+2) очка в 7 матчах серии с «Торонто».