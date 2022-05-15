«Каролина» в третий раз за последние четыре года вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Каролина» в первом раунде плей-офф НХЛ в семи матчах серии одержала победу над «Бостоном».

«Харрикейнз» третий раз за последние четыре года прошли во второй раунд: в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли команда уступила «Тампе» (1-4), а в 2019 году проиграла в финале конференции «Бостону» (0-4). Отметим, до этого «Каролина» 9 лет не могла выйти в плей-офф.

Во втором раунде плей-офф «Каролина» встретится с победителем серии «Питтсбург» — «Рейнджерс» (3-3).