Денисенко набрал первое очко за «Флориду» в этом сезоне

«Флорида» в гостях обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Пэнтерз» результативной передачей отметился Григорий Денисенко. Для 22-летнего россиянина это очко стало первым в сезоне.

Теперь на счету форварда 3 матча и одна результативная передача.