«Флорида» обыграла «Нью-Джерси», у Бобровского 29 сейвов
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:2.
В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Рейнхарт, еще по голу забили Густав Форслинг и Картер Верхэге, защитник Григорий Денисенко отметился ассистом, вратарь Сергей Бобровский отразил 29 бросков. У «Дэвилз» шайбы забросили Джон Марино и Эрик Хаула.
После этого матча «Флорида» с 34 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 44 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Райнхарт — 10 (бол., Барков, Экблад), 8:54 — 0:1. Форслинг — 5 (Дэлпи, Хепониеми), 27:49 — 0:2. Марино — 3 (Хьюз, Хаула), 31:27 — 1:2. Райнхарт — 11 (Экблад, Луостаринен), 39:19 — 1:3. Хаула — 2 (Маклеод, Хэмилтон), 56:30 — 2:3. Верхэге — 16 (п.в., Денисенко, Монтур), 58:49 — 2:4.
Вратари: Шмид (57:36 — 58:49, 59:11) — Бобровский.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 31 (12+7+12) — 28 (12+6+10).
Наши: — - Денисенко (11.17/0/+1).
18 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 15082 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|31
|21
|10
|44
|2
|Каролина
|30
|18
|12
|42
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|32
|17
|15
|39
|5
|Вашингтон
|33
|16
|17
|36
|6
|Айлендерс
|31
|17
|14
|35
|7
|Филадельфия
|32
|10
|22
|27
|8
|Коламбус
|30
|10
|20
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|24
|6
|50
|2
|Торонто
|32
|19
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|20
|10
|41
|4
|Флорида
|32
|15
|17
|34
|5
|Детройт
|30
|13
|17
|32
|6
|Оттава
|30
|14
|16
|30
|7
|Баффало
|30
|14
|16
|30
|8
|Монреаль
|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|18
|14
|42
|2
|Виннипег
|29
|19
|10
|39
|3
|Миннесота
|30
|17
|13
|36
|4
|Колорадо
|28
|15
|13
|32
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|28
|12
|16
|28
|7
|Аризона
|28
|10
|18
|24
|8
|Чикаго
|29
|7
|22
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|22
|10
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|16
|17
|37
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|32
|17
|15
|35
|5
|Калгари
|31
|13
|18
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|18.12
|00:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|3 : 4
|18.12
|03:00
|
Вашингтон – Торонто
|5 : 2
|18.12
|03:00
|
Каролина – Даллас
|5 : 4 ОТ
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|1 : 5
|18.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|2 : 4
|18.12
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|3 : 6
|18.12
|05:00
|
Аризона – Баффало
|- : -
|18.12
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|18.12
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|- : -
|18.12
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -
|18.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|18.12
|22:00
|
Миннесота – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|32
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|46
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|32
|23
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98