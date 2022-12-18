«Флорида» обыграла «Нью-Джерси», у Бобровского 29 сейвов

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:2.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Рейнхарт, еще по голу забили Густав Форслинг и Картер Верхэге, защитник Григорий Денисенко отметился ассистом, вратарь Сергей Бобровский отразил 29 бросков. У «Дэвилз» шайбы забросили Джон Марино и Эрик Хаула.

После этого матча «Флорида» с 34 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 44 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Райнхарт — 10 (бол., Барков, Экблад), 8:54 — 0:1. Форслинг — 5 (Дэлпи, Хепониеми), 27:49 — 0:2. Марино — 3 (Хьюз, Хаула), 31:27 — 1:2. Райнхарт — 11 (Экблад, Луостаринен), 39:19 — 1:3. Хаула — 2 (Маклеод, Хэмилтон), 56:30 — 2:3. Верхэге — 16 (п.в., Денисенко, Монтур), 58:49 — 2:4.

Вратари: Шмид (57:36 — 58:49, 59:11) — Бобровский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (12+7+12) — 28 (12+6+10).

Наши: — - Денисенко (11.17/0/+1).

18 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 15082 зрителя.