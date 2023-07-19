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Сегодня, 09:15

19-летний форвард Юров, задрафтованный «Миннесотой», рассказал об общении со звездой клуба Капризовым

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями о поездке в США для работы в лагере развития «Уайлд» и переписке с Кириллом Капризовым.

— Что видели в Сент-Поле?

— Мы ходили до арены. Времени особо не было. В последний день после собрания до командного ужина прогулялись с ребятами, посмотрели, что за город.

— И что за город?

— Похож на Магнитогорск: небольшой центр, есть красивый парк, арена как одна из главных достопримечательностей города. Есть хорошее озеро Миннетонка. Ездили в крупный торговый центр.

— По описанию действительно похож на Магнитогорск. У нас тоже есть озеро, парк, арена и торговый центр.

— И природа очень похожа. Климат один в один. В Магнитогорске было плюс 35 градусов, а в Сент-Поле — 32-33. И зимы, по разговорам, тоже снежные и холодные.

— Много встречали людей в джерси Кирилла Капризова?

— Когда были тренировки, да. 70 процентов людей приходило в джерси.

— А самого Кирилла в Сент-Поле не было?

— Да, он тогда отдыхал.

— Вы общаетесь с ним?

— После драфта он написал мне, мы познакомились. Пока я был в тренировочном лагере, мы пообщались пару раз. Сказал, что, если бы был в Сент-Поле, обязательно подъехал бы, мы бы пообщались, поужинали. Он не знал, что я приеду, потому что поздно опубликовали списки.

Данила Юров. «Генменеджер Миннесоты любит Россию». Молодой талант «Магнитки» — о поездке в Америку

Данила Юров
Кирилл Капризов
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Миннесота Уайлд
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