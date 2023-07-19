19-летний форвард Юров, задрафтованный «Миннесотой», рассказал об общении со звездой клуба Капризовым
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями о поездке в США для работы в лагере развития «Уайлд» и переписке с Кириллом Капризовым.
— Что видели в Сент-Поле?
— Мы ходили до арены. Времени особо не было. В последний день после собрания до командного ужина прогулялись с ребятами, посмотрели, что за город.
— И что за город?
— Похож на Магнитогорск: небольшой центр, есть красивый парк, арена как одна из главных достопримечательностей города. Есть хорошее озеро Миннетонка. Ездили в крупный торговый центр.
— По описанию действительно похож на Магнитогорск. У нас тоже есть озеро, парк, арена и торговый центр.
— И природа очень похожа. Климат один в один. В Магнитогорске было плюс 35 градусов, а в Сент-Поле — 32-33. И зимы, по разговорам, тоже снежные и холодные.
— Много встречали людей в джерси Кирилла Капризова?
— Когда были тренировки, да. 70 процентов людей приходило в джерси.
— А самого Кирилла в Сент-Поле не было?
— Да, он тогда отдыхал.
— Вы общаетесь с ним?
— После драфта он написал мне, мы познакомились. Пока я был в тренировочном лагере, мы пообщались пару раз. Сказал, что, если бы был в Сент-Поле, обязательно подъехал бы, мы бы пообщались, поужинали. Он не знал, что я приеду, потому что поздно опубликовали списки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -