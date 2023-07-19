«Генменеджер Миннесоты любит Россию». Молодой талант «Магнитки» — о поездке в Америку

Интервью нападающего «Магнитки» Данилы Юрова, вернувшегося из лагеря развития «Уайлд».

Данила Юров готовится к третьему полноценному сезону на уровне КХЛ. 19-летний нападающий, задрафтованный «Миннесотой» под 24-м номером, перед сборами «Металлурга» отправился в лагерь развития «Уайлд». В интервью «СЭ» Юров рассказал о пользе от поездки в Сент-Пол, поделился ожиданиями от нового сезона за «Магнитку» и раскрыл цель на ближайший год.

В лагере много внимания уделяется катанию

— Вас, конечно, в «Миннесоте» научили давать интервью, — говорю Даниле после того, как он ответил на вопросы клубного корреспондента.

— Да, проводили работу со СМИ.

— Что рассказывали?

— Все, как и здесь. Много внимания уделяется согласованию с пресс-атташе. Все вопросы, все интервью только через него. И критиковать там никого нельзя.

— А вы хотели?

— Нет. Поводов не было. Все прошло хорошо. Каждый тренер чем-то помогал. Тренеры по защитникам работали с защитниками, по нападающим — с нападающими, также один тренер подготовил специальную презентацию по вбрасываниям. На тренировке отрабатывали этот компонент.

— Готовились к роли центрального нападающего в «Металлурге»?

— Умение играть на вбрасываниях всегда пригодится. Любой тренер или функционер хочет иметь в команде 15 нападающих, которые могут сыграть в центре.

— Вы действительно получили большую пользу от лагеря развития «Миннесоты»? Не думаете, что это навредит подготовке к новому сезону? Вы неделю не катались.

— Нет, это не навредит. Перед сборами в июле у меня всегда одна неделя паузы. Я полтора месяца работал. Неделю не катался, но занимался в зале. Немного отдохнул от льда перед сборами, но держал себя в физической форме.

— Что в «Миннесоте» сказали о вашей игре в тренинг-кэмпе?

— Все карты раскрывать не буду. Сказали, что надо уделять большое внимание игре в углах и умению закрывать шайбу корпусом. Это всегда ценится — например, в меньшинстве или в концовке матчей, когда можно зайти в угол и удерживать шайбу.

— Вас что-то впечатлило во время тренировок?

— То, что много внимания уделяется катанию. На каждой тренировке мы достаточно времени проводили над упражнениями по катанию. Причем не просто — дали и проехали. Тренер мог остановить, показать одному игроку несколько раз. Потом только мы продолжали.

— С вами работал тренер из АХЛ?

— Главный был из АХЛ, как и помощники. По вратарям и катанию — из команды НХЛ. Также на льду присутствовали скауты, которые сами бывшие игроки.

— Кого выделите из известных игроков в тренинг-кэмпе?

— Лиам Огрен, который драфтовался со мной под 19-м пиком. Брок Фэйбер — он сыграл весь плей-офф и концовку регулярки. Отдельно занимались игроки первой команды. Человек семь-восемь. Они тренировались после нас в зале и на льду. Посмотрел немного за их подготовкой. Достаточно атлетичные ребята.

Фото ХК «Металлург»

Разговоры с Разиным и Капризовым

— Познакомились поближе с руководством?

— Да.

— Что за человек Билл Герин, генменеджер «Миннесоты»?

— Веселый, позитивный. Достаточно общительный. Говорит, что любит Россию. Он рассказывал, что приезжал пару раз, и остались только положительные эмоции от нашей страны. Ему нравится здесь — и природа, и люди.

— Ваш уровень английского языка позволял свободно общаться?

— В команде — спокойно. Можно что-то не понять, но потом просто скажут помедленнее. На интервью я был с переводчиком. Можно неправильно понять вопрос. С Биллом Гериным разговаривал сам, понимал его.

— Что Герин спрашивал у вас?

— Как проходит моя подготовка к сезону, какие планы после приезда в Магнитогорск, где меня видят в команде.

— «Миннесоту» волновало, что в прошлом сезоне вы получали мало игрового времени, а иногда просто сидели на лавке?

— (Кивает).

— Что в клубе говорили об этом? Давали советы?

— Советы больше давали по ходу сезона. Говорили: переработай, перетерпи; просто приходи и работай. Я и сам это понимал. Никому не надо, чтобы я с кислым лицом приходил последним на лед и первым уходил со льда. Всегда старался относиться профессионально. Жизнь не заканчивается. Надо работать на будущее. Можно в миг все потерять.

— Чувствуете, что в новом сезоне готовы к прорыву? Чтобы это касалось и игрового времени, и набранных очков.

— Раскрою детали разговора с Андреем Владимировичем (Разиным, главным тренером «Металлурга», — прим. «СЭ»). Он сказал, что нужно настроиться морально. Выкинуть все лишние мысли, прийти готовым завоевывать место в составе, биться каждый день и доказывать. Это я и делал летом — настраивался.

— А какие лишние мысли мешали вам год назад?

— Что я не могу. Что ошибусь — и меня посадят. Надо это убирать. Все ошибаются. Мы не роботы. Через ошибки становимся сильнее. Гриша Дронов — хороший пример для меня. В прошлом году он переборол ошибки, а потом забивал и отдавал много игр подряд, провел хороший плей-офф. Не бывает, чтобы всегда все было хорошо. Готов морально, думаю, что настроился правильно за лето.

— С другой стороны, всегда можно поехать в «Миннесоту» на контракт новичка?

— Нет. Сейчас моя цель — закрепиться в «Металлурге». О «Миннесоте» вообще не думаю.

— Что видели в Сент-Поле?

— Мы ходили до арены. Времени особо не было. В последний день после собрания до командного ужина прогулялись с ребятами, посмотрели, что за город.

— И что за город?

— Похож на Магнитогорск: небольшой центр, есть красивый парк, арена, как одна из главных достопримечательностей города. Есть хорошее озеро Миннетонка. Ездили в крупный торговый центр.

— По описанию действительно похож на Магнитогорск. У нас тоже есть озеро, парк, арена и торговый центр.

— И природа очень похожа. Климат один в один. В Магнитогорске было плюс 35 градусов, а в Сент-Поле — 32-33. И зимы по разговорам тоже снежные и холодные.

— Много встречали людей в джерси Кирилла Капризова?

— Когда были тренировки, да. 70 процентов людей приходило в джерси.

— А самого Кирилла в Сент-Поле не было?

— Да, он тогда отдыхал.

— Вы общаетесь с ним?

— После драфта он написал мне, мы познакомились. Пока я был в тренировочном лагере, мы пообщались пару раз. Сказал, что, если бы был в Сент-Поле, обязательно подъехал бы, мы бы пообщались, поужинали. Он не знал, что я приеду, потому что поздно опубликовали списки.