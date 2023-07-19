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Сегодня, 11:40

Гальченюк принес извинения полицейским, которых угрожал убить

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Гальченюк.
Фото Global Look Press

Нападающий Алекс Гальченюк принес извинения полицейским, которых угрожал убить.

 
Алекс Гальченюк. Сын советского хоккеиста угодил в громкий скандал. Гальченюк окончательно добил свою карьеру в НХЛ

«Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть. Но я должен взять на себя ответственность и надеюсь, что однажды смогу показать вам, что как человек я лучше, чем тот, с кем вы столкнулись на прошлой неделе. То, что вы все делаете, рискуя своей жизнью ради защиты и службе другим, есть не что иное как самоотверженность и героизм. Я ценю и уважаю каждого из вас и хочу, чтобы вы знали – я буду работать над собой каждый день с целью однажды быть в состоянии загладить свою вину и попытаться заслужить ваше прощение», – приводит письмо Гальченюка ESPN.

9 июля хоккеист был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл (штат Аризона). 29-летний американец попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Также его обвиняют в хулиганстве, неподчинении, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании. Он был отправлен в городскую тюрьму, а на следующий день был освобожден под подписку о невыезде.

Позже стало известно, что Гальченюк после задержания угрожал убить полицейских и выкрикивал расистские оскорбления в их адрес.

13 июля «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора. Он подписал контракт с «Аризоной» 1 июля 2023 года. По двустороннему договору зарплата игрока в НХЛ составляла бы 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ — 225 тысяч.

Александр Гальченюк-младший
Хоккей
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