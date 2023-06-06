Защитник сборной России по следж-хоккею рассказал, как команда готовилась к Кубку Континента

Защитник сборной России Кирилл Гаврилов прокомментировал «СЭ» победу над Арменией (7:0) в первом матче Кубка Континента по следж-хоккею и рассказал о подготовке к турниру.

— Это, конечно, был не топовый матч. Соперник чуть ниже уровнем, но все равно было интересно почувствовать взаимодействия на льду и за бортом. Я провел сборы с командой, приехал сейчас на турнир. Впервые играю за Россию-2. Сборы проходили в Кисловодске. На базе, которая находится на расстоянии 1200 метров над уровнем моря. Было трудно, но мы выполнили все задачи — занимались на льду и в зале.