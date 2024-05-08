Игроки сборной «России 25» посетят парад Победы в Туле

Игроки и тренерский штаб сборной «Россия 25» перед матчем со сборной Белоруссии в Туле посетят парад, посвященный Дню Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФХР.

Парад Победы пройдет на площади Ленина. В нем примут участие военнослужащие Воздушно-десантных войск, учащиеся Суворовского училища, а также военная техника.

Матч между «Россией 25» и сборной Белоруссии пройдет 9 мая в Туле и начнется в 17:30 мск.