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Сегодня, 09:08

Игроки сборной «России 25» посетят парад Победы в Туле

Сергей Разин
корреспондент
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Игроки и тренерский штаб сборной «Россия 25» перед матчем со сборной Белоруссии в Туле посетят парад, посвященный Дню Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФХР.

Парад Победы пройдет на площади Ленина. В нем примут участие военнослужащие Воздушно-десантных войск, учащиеся Суворовского училища, а также военная техника.

Матч между «Россией 25» и сборной Белоруссии пройдет 9 мая в Туле и начнется в 17:30 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/20739437
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