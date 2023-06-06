Генеральный секретарь ПКР Строкин заявил, что на Кубок Континента по следж-хоккею приглашали все ведущие страны мира

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин прокомментировал «СЭ» состав участников традиционного Кубка Континента по следж-хоккею.

В 2023 году на турнире участвуют две сборные России и команды Казахстана и Армении.

— Мы традиционно пригласили все ведущие страны мира, — заявил Андрей Строкин. — К сожалению, в этом году откликнулись только две сборные. По каким причинам — вы знаете лучше меня.

6 июня в Сочи стартовал Кубок Континента по следж-хоккею.