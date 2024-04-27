«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне Билялов провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых семь раз сыграл на ноль при 93,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 1.82.