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Сегодня, 08:15

Все матчи хоккейной медиалиги эксклюзивно покажет VK Видео в прямом эфире

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VK Видео и хоккейная медиалига подписали соглашение о сотрудничестве. На платформе пройдут прямые трансляции матчей.

Медиахоккей будет проходить два раза в год. Текущий турнир представлен в виде зимней классики 3х3. Первый матч хоккейной медиалиги состоится 25 февраля в парке «Патриот». В турнире примут участие 8 команд. Среди известных участников хоккейной медиалиги — комики Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Евгений Чебатков, футболисты Александр Мостовой, Дмитрий Тарасов и Андрей Аршавин, спортивный комментатор Денис Казанский, российский боец смешанных единоборств Мариф Пираев, олимпийский чемпион Никита Нагорный, телеведущий Марат Башаров, рэпер Thrill Pill.

Глава хоккейной медиалиги Николай Осипов заявил даже об участии Александра Овечкина и Евгения Малкина.

«Очень рад, что медийная футбольная лига полюбилась пользователям VK Видео. Сейчас мы стартуем в хоккее, и, уверен, пользователи оценят наш новый проект. Это не разовый турнир, а полноценная хоккейная медиалига. Летом мы планируем второй сезон с участием наших хоккеистов из НХЛ — Овечкина и Малкина», — отметил Осипов.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 65 43 22 90
2 Металлург Мг 65 41 24 89
3 Сал. Юлаев 65 40 25 86
4 Ак Барс 65 39 26 80
5 Автомобилист 66 35 31 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 65 29 36 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 66 26 40 66
10 Сибирь 65 27 38 64
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 45 21 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 65 36 29 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 66 31 35 67
9 Куньлунь РС 65 23 42 52
10 Сочи 66 22 44 51
11 Витязь 65 20 45 47
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