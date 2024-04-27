«Амур» продлил контракт с Шевченко

«Амур» по окончании сезона продлил контракт с нападающим Дмитрием Шевченко до конца сезона-2025/26.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 50 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 33 (16+17) очков. В 4 играх плей-офф форвард набрал 4 (2+2) очка.