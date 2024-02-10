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Сегодня, 21:10

Игроки юниорской сборной России отказались от наград по итогам международного турнира «Кубок Будущего»

Виктория Кравченко
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Хоккеисты юниорской сборной России отказались от наград по итогам международного турнира «Кубок Будущего». Таким образом игроки показали недовольство спорными судейскими решениями.

Три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии U-20 судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.

Победу в овертайме одержала сборная Белоруссии со счетом 6:5.

Вратарь сборной России Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров отказались от наград лучшим игрокам турнира в своих амплуа, тогда как капитан Егор Сурин оставил на льду приз за второе место в турнире.

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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