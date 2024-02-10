Игроки юниорской сборной России отказались от наград по итогам международного турнира «Кубок Будущего»

Хоккеисты юниорской сборной России отказались от наград по итогам международного турнира «Кубок Будущего». Таким образом игроки показали недовольство спорными судейскими решениями.

Три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии U-20 судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.

Победу в овертайме одержала сборная Белоруссии со счетом 6:5.

Вратарь сборной России Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров отказались от наград лучшим игрокам турнира в своих амплуа, тогда как капитан Егор Сурин оставил на льду приз за второе место в турнире.