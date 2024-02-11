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Сегодня, 17:09

Майоров рассказал, как будет отмечать 86-й день рождения

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что не будет как-то особенно праздновать этот день. Сегодня, 11 февраля, ему исполнилось 86 лет.

«День рождения — совершенно рядовое явление для меня, это просто очередная дата, никакой не юбилей, чтобы как-то особенно праздновать. Никаких пышных торжеств проводить не собираюсь», — цитирует Майорова «Газета.ru».

Майоров на протяжении всей карьеры выступал за московский «Спартак», с которым трижды выигрывал чемпионат СССР. Помимо этого он шесть раз становится чемпионом мира и в 1999 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/11/22312855.shtml
Борис Майоров
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1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 61 41 20 86
3 Сал. Юлаев 61 39 22 83
4 Ак Барс 61 36 25 74
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6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Нефтехимик 61 25 36 62
9 Амур 61 25 36 62
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 61 19 42 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 61 41 20 85
2 Локомотив 62 40 22 85
3 Спартак 62 37 25 82
4 Динамо М 60 38 22 82
5 Торпедо 61 34 27 73
6 Северсталь 61 32 29 72
7 ЦСКА 61 30 31 66
8 Динамо Мн 61 28 33 61
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10 Сочи 61 20 41 47
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Авангард – Сибирь
 7 : 2
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Металлург Мг – Динамо М
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СКА – Сочи
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