Майоров рассказал, как будет отмечать 86-й день рождения

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что не будет как-то особенно праздновать этот день. Сегодня, 11 февраля, ему исполнилось 86 лет.

«День рождения — совершенно рядовое явление для меня, это просто очередная дата, никакой не юбилей, чтобы как-то особенно праздновать. Никаких пышных торжеств проводить не собираюсь», — цитирует Майорова «Газета.ru».

Майоров на протяжении всей карьеры выступал за московский «Спартак», с которым трижды выигрывал чемпионат СССР. Помимо этого он шесть раз становится чемпионом мира и в 1999 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).