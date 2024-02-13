Журова считает, что ИИХФ является заложником ситуации в вопросе допуска россиян

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова заявила, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) является заложником ситуации в вопросе допуска сборных России и Белоруссии к участию в турнирах под эгидой организации.

«Тут все понятно, пока политическая ситуация не изменится, ничего не изменится, они не будут ничего делать. Одно дело индивидуальные виды спорта, другое — игровые. Какая-то страна, например, скажет: «Вы пустили русских, а мы не пустим. Что бы вы ни делали, просто на границе не пустим». А они же продают права под определенные условия, тогда нужно будет искать другую команду, поэтому международная федерация в данном случае заложник ситуации. Те же города и страны, которые организуют турнир, возьмут и не пустят, что тогда сделаешь? А ведь действительно могут себя так повести. Международная федерация ответственна за то, как проходит соревнование. Если две команды не пустят, значит, должны быть другие две. Они понимают, что, если страны не пустят, то слетают трансляции, нужно организовать отбор для двух других стран. Поэтому многие игровые федерации отказываются из-за этих рисков. Если в индивидуальных видах спорта может приехать другой спортсмен, ничего страшного для международной федерации, то в игровых все серьезно», — приводит слова Журовой ТАСС.

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на соревнования под эгидой организации «пока небезопасно».

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.