Хоккей
Новости
КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2022
Олимпиада
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Главная
Хоккей

Сегодня, 12:15

Адвокат Федотова: «Дата присяги еще неизвестна. Возможно, она будет в августе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, рассказал «СЭ» о том, когда станет известно решение по обжалованию призыва игрока.

«Решение по обжалованию призыва Ивана? Пока новостей нет. Надеюсь, на этой неделе будут. Дата присяги пока еще не известна, возможно, что она будет в августе», — сказал Федотов.

1 июля Иван был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

В начале мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Читайте также
За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы: спорная идея о госизмене
ЦСКА жив, «Спартак» стабилен в скандалах, а «Ростов» Карпина оправдывает комплименты. 5 главных выводов из 1-го тура РПЛ
Материалы сюжета: Хоккеисты и армия: что происходит после задержания вратаря Федотова
Адвокат Федотова рассказал о состоянии Ивана в войсковой части
Жена Федотова обратилась с посланием от мужа
Валерий Ничушкин получил жирный контракт в НХЛ. Сможет ли россиянин оправдать его в новом сезоне?
Владелец «Миннесоты» будут переживать, пока Капризов не вернется в США
Адвокат Федотова заявил, что спортсмен по-прежнему находится на территории воинской части в Архангельской области
Сергачев поддержал Федотова: «Мне очень жалко его, надеюсь, он перетерпит это»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адвокат Федотова рассказал о состоянии Ивана в войсковой части
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости