Адвокат Федотова: «Дата присяги еще неизвестна. Возможно, она будет в августе»

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, рассказал «СЭ» о том, когда станет известно решение по обжалованию призыва игрока.

«Решение по обжалованию призыва Ивана? Пока новостей нет. Надеюсь, на этой неделе будут. Дата присяги пока еще не известна, возможно, что она будет в августе», — сказал Федотов.

1 июля Иван был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

В начале мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.