Адвокат Федотова рассказал о состоянии Ивана в войсковой части

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, рассказал «СЭ» о физическом и ментальном состоянии спортсмена.

«Пока все хорошо, он чувствует себя нормально, поддерживает физическую форму. В целом физическое и ментальное состояние оптимальное, старается духом не падать. Надеется, что вернется к своему хоккейному поприщу. Благодарит всех за поддержку», — сказал Федотов.

1 июля Иван был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

В начале мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.