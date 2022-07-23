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Сегодня, 16:19

Матч в честь юбилея Суперсерии может пройти в ОАЭ

Алексей Еремин
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев заявил, что матч, посвященный 50-летней годовщине Суперсерии между сборными СССР и Канады, может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Мы бы с удовольствием отметили юбилей Суперсерии, и канадцы приехали бы к нам. Они нас приглашали к себе, но все это было до известных событий, — цитирует ТАСС Якушева. — Сейчас есть надежда сыграть матч ветеранов, но не тех, которые играли в 1972 году, а тех, которые закончили играть в Национальной хоккейной лиге. Есть планы провести такую игру в Объединенных Арабских Эмиратах, вроде бы должно получиться, за это дело взялся один наш человек, проживающий в Израиле. Это небедный человек, и он все расходы берет на себя, дай бог, чтобы это получилось, но многое будет зависеть и от наших организаций».

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года в Канаде и СССР. Якушев стал лучшим бомбардиром в составе команды Советского Союза.

Источник: https://tass.ru/sport/15293543
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