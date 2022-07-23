Матч в честь юбилея Суперсерии может пройти в ОАЭ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев заявил, что матч, посвященный 50-летней годовщине Суперсерии между сборными СССР и Канады, может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Мы бы с удовольствием отметили юбилей Суперсерии, и канадцы приехали бы к нам. Они нас приглашали к себе, но все это было до известных событий, — цитирует ТАСС Якушева. — Сейчас есть надежда сыграть матч ветеранов, но не тех, которые играли в 1972 году, а тех, которые закончили играть в Национальной хоккейной лиге. Есть планы провести такую игру в Объединенных Арабских Эмиратах, вроде бы должно получиться, за это дело взялся один наш человек, проживающий в Израиле. Это небедный человек, и он все расходы берет на себя, дай бог, чтобы это получилось, но многое будет зависеть и от наших организаций».
Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года в Канаде и СССР. Якушев стал лучшим бомбардиром в составе команды Советского Союза.
|Столичный дивизион
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|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
|0
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|0
|0
|4
|Коламбус
|0
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|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
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|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
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|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
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|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
|0
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|0
|0
|8
|Флорида
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
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|0
|0
|3
|Даллас
|0
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|0
|0
|4
|Колорадо
|0
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|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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