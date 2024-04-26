В МХЛ определился чемпион. Какие проблемы преследуют молодежную лигу

СКА-1946 стал обладателем Кубка Харламова.

Очередной сезон в Молодежной хоккейной лиге завершился логичной победой СКА-1946. Петербуржцы и в регулярном чемпионате показывали свою мощь, а в серии плей-офф справедливо прошли всех соперников. Несмотря на трудности в первом раунде, когда они неожиданно проиграли два матча землякам из «Динамо», несмотря на изменения в тренерском штабе прямо во время плей-офф и несмотря на то, что как минимум три команды тоже очень хотели победить.

МХЛ очень сильно уступает по интриге двум другим профессиональным лигам. Если мы не могли предсказать финалистов ни в КХЛ, ни в ВХЛ, то в МХЛ все было понятно с самого начала. Да, СКА-1946 и «Локо» должны были сыграть в финале. Никто не мог конкурировать с этими коллективами, хотя некоторые сильно старались.

И ничего с отсутствием интриги поделать нельзя. Допустим, в КХЛ ситуацию изменил потолок зарплат, в «Вышке» мощнейшая текучка, так что всегда все непонятно каждый год, а в МХЛ особо и не поиграешь с регламентом. Что сделать с тем, что Санкт-Петербург собирает всех талантливых игроков страны, никак не изменить, что в Ярославле сильная школа. Да, изменен регламент, появились «золотой» и «серебряный» дивизионы, но это лишь чуть-чуть сделало регулярный чемпионат более напряженным.

Сенсаций очень мало. Да, «Атлант» с Николаем Лемтюговым пробился в «золотой» дивизион Западной конференции, а «Красная Армия» вылетела в «серебро». Но это локальный успех, ценность которого понимают лишь специалисты. Клуб из Мытищ вылетел в первом раунде плей-офф, хотя и покусал «Локо». С некоторой натяжкой можно назвать неожиданным успех «Кузнецких Медведей», который повторили подвиг «Атланта», но на «Востоке».

Иван Демидов атакует ворота «Локо». Фото ХК СКА-1946

Вот, собственно, и все, больше вспомнить нечего. Да, были локальные сенсации типа поражения в плей-офф «Омских Ястребов», которые упустили серию после двух стартовых побед. Но проиграли они «Белым Медведям», весьма солидной команде с хорошим подбором игроков.

Никого нынешний сезон в МХЛ и не открыл. Результативность Ивана Демидова понятна, он вообще не должен был играть на этом уровне. Звание лучшего бомбардира Ивана Волгина из «Амурских Тигров» немного удивляет, но хабаровчане играли в «серебре», а потом даже не пробились в плей-офф. Да и перспективы Волгина на взрослом уровне весьма пессимистические, хотя он подписал контракт с «Амуром».

Главная проблема МХЛ в том, что тут по-прежнему цифры не значат ровным счетом ничего. Например, в этом году выпускается из турнира талантливый Дмитрий Ябелов из «Локо», но он даже ни разу с основной командой не тренировался. Разрыв между МХЛ и даже ВХЛ по-прежнему громадный. То есть у нас такая молодежная лига, что попасть из нее во взрослый хоккей очень непросто.

Говорят, что вернется драфт юниоров, и это будет отличным решением, так как некоторые хоккеисты, попадая в сильные системы, в какой-то момент теряют перспективы. Особенно если главные команды являются претендентами на что-то в КХЛ. Тренеры в кулуарах говорят и о том, что в МХЛ слишком большой разрыв по возрасту, кто-то сетует на малое количество матчей, практически всем не нравится разделение «Запада» и «Востока» в регулярном чемпионате. В лиге же утверждают, что некоторые вопросы никак не решить. Например, каждый год предлагают объединить турнир, но какие-то клубы против, так как нет денег, чтобы передвигаться во время сезона по всей стране.

Иван Рябкин. Фото МХК «Динамо»

Турнир в МХЛ интересный, если в него погрузиться полностью. В лиге полно талантливых ребят, много любопытных результатов, случаются фантастические матчи. Но все словно оторвано от реальности. Например, кто сейчас понимает, как на взрослом уровне проявит себя Иван Рябкин из «Динамо»? А это лучший игрок турнира, безо всяких сомнений. Никто не знает, только летом он попробует потренироваться со взрослыми.

Надо что-то делать МХЛ, для того чтобы хотя бы занять нишу ВХЛ, пусть и в своей возрастной категории. Пока это невозможно. Молодежка проводит соревнование, вроде бы претензий к ним нет, но нынешний сезон показал, что лига топчется на месте. Но можно хотя бы попытаться двигаться вперед.