Прогресс молодежи, вера в своих игроков, тренерский прогресс — этим объясняется чудо «Металлурга» в плей-офф.

Магнитогорск — промышленный город, где досуг замыкается на спорте, театре и прогулкам по паркам и скверам. Гостям из Москвы порой сложно объяснить, что после 23.00 в будни здесь нелегко отыскать открытый ресторан. Город живет металлургией и другими делами Магнитогорского металлургического комбината. И именно провинциальный 400-тысячник на ближайший сезон получил гордое звание столицы российского хоккея. Ликуй, родной Магнитогорск (автор «СЭ» Михаил Скрыль родился и живет в Магнитогорске). «Металлург» — обладатель Кубка Гагарина. Последний раз эти слова собирались в цельное предложение в 2016 году. Спустя восемь лет уральская команда повторила успех, который все так же сладок и приятен, но родился совершенно иначе, чем в сезоне-2015/16.

«Металлург» — самый нетипичный чемпион за последние годы, а вероятно, и за всю историю КХЛ. Мы привыкли к золотым шаблонам, составленным ЦСКА, «Ак Барсом», да и все той же «Магниткой» времен Майка Кинэна. Когда путь к титулу складывается понятным и привычным маршрутом. Нынешний «Металлург» показал, что становление чемпионской команды возможно за один сезон. Год назад Андрей Разин поднялся из скромной «Северстали» в топ-клуб. Вместе с тренером на повышение пошли многие игроки: Пресс, Петунин, Вовченко, Гераськин (транзитом через «Авангард»), Хабаров. В амбициозный проект и доверие «своим» игрокам верили немногие, но Разин за год сделал маленькое чудо и вернул Кубок Гагарина в Магнитогорск.

Успех «Металлурга» сложился из множества факторов. Новый тренерский взгляд кардинально изменил концепцию состава. О череповецком засилье рассказал выше. Разин, в отличие от своего предшественника Ильи Воробьева, смело вводил в состав молодежь. За год огромного прогресса достигли Юров, Канцеров, Гребенкин, Силантьев, Гололобов. Вратарь Илья Набоков — отдельный пример, как стремительно может взлететь карьера при правильном отношении к делу. Голкипер, который не впечатлял в плей-офф МХЛ и вылетал со «Стальными лисами» на ранних стадиях, в Кубке Гагарина тащил «Металлург», как один из его кумиров детства в лучшие годы — Василий Кошечкин. Еще летом Набокова относили в лучшем случае к бэкапу, но ближе к плей-офф Илья преобразился и заслуженно получил приз MVP Кубка Гагарина в 21 год.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Победа «Магнитки» уникальна и тем, сколько селекционных просчетов допустило руководство клуба за год. Приглашение Жан-Себастьяна Ди на 80-миллионный контракт — провал. Николая Голдобина прошлым летом уральцы обменяли в «Спартак» на попавшего в ротацию Данилу Квартальнова. Ставка на Артема Загидулина, которого психологически задавил Разин, не сыграла. Явно поторопился спортивный директор Сергей Гомоляко с продлением высокооплачиваемых лидеров. Которых так можно назвать только на бумаге. Максим Карпов за 65 миллионов присел в запас по ходу плей-офф и вернулся только в серии с «Автомобилистом». Никита Михайлис 80-миллионную зарплату не отработал — такой вывод напрашивается по статистике нападающего в регулярке и плей-офф. И как не вспомнить странное расставание с Григорием Дроновым, который пригодился «Трактору».

Трансформация, которую прошел за год Разин вместе с составом и тренерским штабом, скрыла недочеты селекции. В разные моменты сезона «Металлург» открывал неожиданных героев, и они вели команду за собой. Я следил за обновленной «Магниткой» с раннего лета и поэтапно наблюдал за ростом команды. Как мальчики, вчерашние игроки МХЛ, становились мужчинами и выходили на путь звезд КХЛ. Как Разин искал взаимопонимание с игроками, и поиск не всегда получался гладким. Это невозможно по умолчанию — любой взрослый человек покажет иголки, когда отношения не складываются. Как команда прогрессировала и научилась играть гибко и терпеливо, а не только надеяться на кураж атаки.

Закалившись за регулярку и три раунда плей-офф, «Магнитка» выросла в кубкового монстра, который остановил за четыре матча «Локомотив». Перед сезоном Разин не стал обещать Магнитогорску Кубок Гагарина, заявив: «На площадке не будет равнодушных хоккеистов». Равнодушие действительно осталось за дверями арены, и такой подход принес «Металлургу» славу, ликование и брызги чемпионского шампанского в раздевалке.