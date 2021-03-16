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Роман Ротенберг: «ФХР поможет семье погибшего хоккеиста «Динамо»

12:32
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Вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи с гибелью защитника МХК «Динамо» Спб Тимура Файзутдинова.

«Очень обидная ситуация. От всей Федерации хоккея России хочу выразить соболезнования родителям и всем близким погибшего. Также выражаем соболезнования санкт-петербургскому «Динамо». Мы готовы помочь семье Тимура», — сказал Ротенберг «СЭ».

Файзутдинов после попадания шайбы схватился за голову и упал на лед. Сегодня стало известно, что он скончался в реанимации ярославской больницы.

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