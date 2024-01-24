Тренер «Сочи» — о разнице между МХЛ и КХЛ: «Ошибки» везде одинаковые. Отличается их исправление»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» сравнил работу с хоккеистами в МХЛ и КХЛ.

— За результат в первую очередь спрашивают с тренера. За длинную серию поражений у вас выработался иммунитет к критике и хейту?

— Я благодарен руководству «Сочи» за предоставленный шанс тренировать в КХЛ. Это огромная школа. Прекрасно понимаю, что происходит. Только через сложности можно добиться результата в будущем. Я честно работаю, не сдаюсь и буду с командой до конца. Тренерская карьера такая, что в любой момент могут уволить. Но я об этом не думаю. Работаю только для того, чтобы побеждать и чтобы парни прибавляли. Даже по сравнению с прошлым сезоном мы уже набрали больше очков. Но задача выхода в плей-офф непростая. В прошлом году уже после 20 туров мы потеряли шансы, а сейчас в конце января мы их сохраняем. Надо выдать серию побед и цепляться за плей-офф.

— В чем вы изменились за год в «Сочи»? Ранее вы только один сезон работали на взрослом уровне ассистентом в «Сарыарке».

— Специфика здесь совсем другая. Ребята взрослые, но ошибки одинаковые в любых лигах: МХЛ, ВХЛ или КХЛ. Отличается их исправление. В КХЛ это происходит быстрее, по крайней мере хочется, чтобы это было так — через видео, собрания, разборы. А ошибки везде одинаковые, остается только находить выход.

После 54 матчей «Сочи» с 38 очками занимает последнее место на «Западе».