Тренер «Сочи» — о разнице между МХЛ и КХЛ: «Ошибки» везде одинаковые. Отличается их исправление»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» сравнил работу с хоккеистами в МХЛ и КХЛ.
— За результат в первую очередь спрашивают с тренера. За длинную серию поражений у вас выработался иммунитет к критике и хейту?
— Я благодарен руководству «Сочи» за предоставленный шанс тренировать в КХЛ. Это огромная школа. Прекрасно понимаю, что происходит. Только через сложности можно добиться результата в будущем. Я честно работаю, не сдаюсь и буду с командой до конца. Тренерская карьера такая, что в любой момент могут уволить. Но я об этом не думаю. Работаю только для того, чтобы побеждать и чтобы парни прибавляли. Даже по сравнению с прошлым сезоном мы уже набрали больше очков. Но задача выхода в плей-офф непростая. В прошлом году уже после 20 туров мы потеряли шансы, а сейчас в конце января мы их сохраняем. Надо выдать серию побед и цепляться за плей-офф.
— В чем вы изменились за год в «Сочи»? Ранее вы только один сезон работали на взрослом уровне ассистентом в «Сарыарке».
— Специфика здесь совсем другая. Ребята взрослые, но ошибки одинаковые в любых лигах: МХЛ, ВХЛ или КХЛ. Отличается их исправление. В КХЛ это происходит быстрее, по крайней мере хочется, чтобы это было так — через видео, собрания, разборы. А ошибки везде одинаковые, остается только находить выход.
После 54 матчей «Сочи» с 38 очками занимает последнее место на «Западе».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
|27
|29
|66
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|54
|21
|33
|53
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -