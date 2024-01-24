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Сегодня, 15:15

Тренер «Сочи» — о разнице между МХЛ и КХЛ: «Ошибки» везде одинаковые. Отличается их исправление»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Дмитрий Кокорев.
Фото ХК «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» сравнил работу с хоккеистами в МХЛ и КХЛ.

— За результат в первую очередь спрашивают с тренера. За длинную серию поражений у вас выработался иммунитет к критике и хейту?

— Я благодарен руководству «Сочи» за предоставленный шанс тренировать в КХЛ. Это огромная школа. Прекрасно понимаю, что происходит. Только через сложности можно добиться результата в будущем. Я честно работаю, не сдаюсь и буду с командой до конца. Тренерская карьера такая, что в любой момент могут уволить. Но я об этом не думаю. Работаю только для того, чтобы побеждать и чтобы парни прибавляли. Даже по сравнению с прошлым сезоном мы уже набрали больше очков. Но задача выхода в плей-офф непростая. В прошлом году уже после 20 туров мы потеряли шансы, а сейчас в конце января мы их сохраняем. Надо выдать серию побед и цепляться за плей-офф.

 
Дмитрий Кокорев. «Не жалею о фразе про Кубок Гагарина. Надо ломать стереотипы». Тренер «Сочи» — о сезоне и целях команды

— В чем вы изменились за год в «Сочи»? Ранее вы только один сезон работали на взрослом уровне ассистентом в «Сарыарке».

— Специфика здесь совсем другая. Ребята взрослые, но ошибки одинаковые в любых лигах: МХЛ, ВХЛ или КХЛ. Отличается их исправление. В КХЛ это происходит быстрее, по крайней мере хочется, чтобы это было так — через видео, собрания, разборы. А ошибки везде одинаковые, остается только находить выход.

После 54 матчей «Сочи» с 38 очками занимает последнее место на «Западе».

КХЛ
ХК Сочи
Дмитрий Кокорев
МХЛ
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Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 56 31 25 68
5 Трактор 55 30 25 66
6 Лада 56 27 29 66
7 Ак Барс 53 31 22 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 54 21 33 53
10 Сибирь 54 21 33 51
11 Барыс 53 19 34 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 54 35 19 74
3 СКА 54 35 19 73
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 54 27 27 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 53 24 29 53
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 54 16 38 38
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28.01
29.01
24.01 12:00
Амур – Сал. Юлаев
 2 : 3 Б
24.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 2 : 1
24.01 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 - : -
24.01 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
24.01 19:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
24.01 19:30
СКА – Барыс
 - : -
24.01 19:30
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
24.01 19:30
Витязь – Сибирь
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