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Хоккейный матч на борту самолета сыграли на земле, а не в небе

12:00
Хоккейный матч на борту самолета сыграли на земле. Фото Telegram-канал Mash
Хоккейный матч на борту самолета сыграли на земле. Фото Telegram-канал Mash

Хоккейный матч, который был проведен на борту самолета в небе над Брянском, на самом деле прошел на земле, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее в СМИ появилось видео того, как спортсмены команды «Тверичи» играют в хоккей в салоне транспортника. Депутат Виталий Котов заявил, что «Ан-124» не поднимался в воздух.

Политик рассказал, что хоккеисты просто пришли посмотреть на самолеты, а летчики устроили им неожиданный сюрприз. Депутат также отметил, что из бюджета на это развлечение потрачено не было.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/24131?single

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