Хоккейный матч на борту самолета сыграли на земле, а не в небе

Хоккейный матч, который был проведен на борту самолета в небе над Брянском, на самом деле прошел на земле, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее в СМИ появилось видео того, как спортсмены команды «Тверичи» играют в хоккей в салоне транспортника. Депутат Виталий Котов заявил, что «Ан-124» не поднимался в воздух.

Политик рассказал, что хоккеисты просто пришли посмотреть на самолеты, а летчики устроили им неожиданный сюрприз. Депутат также отметил, что из бюджета на это развлечение потрачено не было.