Хоккеист умер от попадания шайбы в голову. Пора совершенствовать экипировку

И не смейте винить игрока, который бросал.

Хоккей — контактный и крайне травмоопасный спорт. Зубодробительные силовые приемы, броски, развивающие скорость до 160 км/ч, удары клюшкой, падения на лед. А какого бы феноменального прорыва ни достигли производители экипировки, защищает она только от прямых воздействий. Простой пример: щиток и шорты уберегут переднюю часть ноги, а задняя, если игрок развернется под бросок на 180 градусов, примет всю силу удара на себя.

Самой уязвимой у хоккеистов остается голова. Это объясняется и физиологическими особенностями человека, и изъянами в экипировке. Шлем спасает от касательных попаданий, но при сильных бросках только амортизирует удар шайбы. Область уха у многих и вовсе остается открытой. Некоторые хоккеисты используют специальную защиту — пластиковую пластину, которая крепится на шлем и прикрывает ушную раковину. Но таких — единицы.

Не использовал «наушник» и 19-летний защитник санкт-петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов. 12 марта в матче против ярославского «Локо» шайба в совершенно безобидной ситуации попала ему в височную область, задев, как позже выяснилось, сонную артерию. Защитник на полсекунды выключился из игры и лишь в последний момент увидел бросок. А самый страшный удар — тот, которого ты не ждешь.

Тимура увезли со льда на носилках. Его доставили в реанимацию, где три дня за жизнь парня боролись ярославские врачи. Состояние хоккеиста оставалось критическим. Положительной динамики не наблюдалось. Сразу вспомнил эпизод, когда в 2015 году свой же партнер «подбил» перед воротами Матса Цуккарелло. Пулей пролетевшая шайба угодила норвежцу в голову. Его увезли в больницу, несколько дней он не мог произнести ни слова, не чувствовал правую руку, но спустя месяц уже вернулся к тренировкам. Верил в подобный сценарий и с Тимуром, но увы. Конец этой истории трагичный. Спасти хоккеиста не удалось.

Роман Ротенберг: «ФХР поможет семье погибшего хоккеиста «Динамо»

Болельщики «Динамо», пожалуйста, оставьте в покое защитника «Локо» Дмитрия Тювилина, который нанес роковой бросок. Злого умысла у него точно не было. Таких забросов в зону в каждом матче можно насчитать с полсотни. Только подумайте, каково сейчас Дмитрию? От его броска погиб человек. Не представляю, как можно выходить на лед после такого. Надеюсь, он не сломается, а близкие ему в этом помогут.

Другой вопрос — как уберечь хоккеистов от подобных роковых случайностей в будущем? Экипировка постепенно эволюционирует, регламентом накладываются серьезные штрафы за несоблюдение требований по ее использованию. Но надевать защиту шеи или ушей — прихоть каждого хоккеиста. Большинство игроков безопасности предпочитают комфорт. Может быть, пора четко прописать, что каждый хоккеист обязан использовать «наушник» и «ошейник»? В последние годы производители гонятся за легкостью и удобством в ношении, что только повышает риск травм. Не пора ли сделать шаг назад и задуматься о более безопасной экипировке?