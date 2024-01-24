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Сегодня, 22:05

18-летний форвард системы СКА сделал пента-трик в МХЛ

Алина Савинова
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Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов отметился пятью голами в матче Olimpbet МХЛ против «Амурских Тигров» (12:0).

Всего 18-летний форвард набрал 6 (5+1) очков в этой встрече. Он установил персональный рекорд по количеству матчей подряд с набранными очками (12).

Демидов выступает за «СКА-1946» с 2022 года. В КХЛ за основную команду клуба из Санкт-Петербурга он дебютировал в ноябре 2022-го в домашнем матче против «Сочи» (5:2).

Следующий матч «СКА-1946» проведет против «АКМ-Юниор». Игра состоится 1 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени.

Хоккей
ХК СКА
Иван Демидов
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